Російській артистці заборонили в'їзд в Україну за відвідування Криму

Державна прикордонна служба заборонила в’їзд в Україну на 3 роки російській артистці Крістіні Саркисян (виступає під псевдонімом KristinaSi) через перетин нею державного кордону України через недіючі пункти пропуску та перебування на тимчасово окупованих територіях.

Як повідомляє прес-служба Держприкордонслужби, у неділю вранці в аеропорту "Бориспіль", під час паспортного контролю пасажирів, які відлітали до Мінська, прикордонники перевірили інформацію про можливе порушення громадянкою РФ Саркисян Крістіною Ельханівною законодавства України в частині, що стосується перетину державного кордону України через недіючі пункти пропуску та перебування на тимчасово окупованих територіях.

Держприкордонслужба встановила, що такі факти дійсно мали місце. У зв’язку з цим, на підставі ст. 2042 КУпАП (порушення порядку в’їзду/виїзду на/з ТОТУ) та ст. 13 ЗУ "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" відносно даної громадянки РФ було складено протокол про адміністративне порушення за ст.204-2 КУпАП та заборонено їй в’їзд в Україну терміном на 3 роки.

Громадянка РФ відмовилась від присутності в суді, про що написала заяву та найближчим рейсом залишить межі України.

Державна прикордонна служба України звертається до громадян, профспілок, установ та громадських організацій, у разі запрошення на територію України іноземців та осіб без громадянства, уточнювати у них, чи не відвідували вони, насамперед незаконно, ТОТУ АР Крим та окремих районів Донецької та Луганської областей.

Українська правда