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Якби корупції в Україні було як у Польщі, ВВП збільшився б на чверть – ЗМІ

Неділя, 6 листопада 2016, 13:37

Скорочення рівня корупції в Україні до аналогічного показника в Польщі дозволило б збільшити річний номінальний ВВП країни на чверть, а також прискорити темпи зростання реального ВВП на душу населення в 1,5 рази.

Про це пише "Дзеркало тижня", посилаючись на результати дослідження, проведеного Центром економічної стратегії (ЦЕС).

"За прикидками, за умови зниження рівня корупції в Україні до аналога Польщі продуктивність капіталу збільшилася б на 6,4%, а річний номінальний ВВП завдяки цьому зріс би майже на 21 млрд дол., тобто на чверть" - вказує автор.

Як зазначає видання, розрахунки показали, що зниження рівня корупції до польського показника дозволило б серйозно збільшити в Україні темпи зростання реального ВВП на душу населення.

"Зниження рівня корупції за індексом СБ на 10% відповідає прискоренню зростання реального ВВП на душу населення в 7,86%. За останніми наявними даними (2014), індекс корупції для України становив 14,9 (зі 100), а для Польщі — 70,67. Тобто зниження рівня корупції в Україні до польського показника прискорило б темпи зростання реального ВВП на душу населення в Україні в 1,5 разу. На підставі цих результатів експерти ЦЕС припускають, що за останні десять років (2006–2015) економіка України могла б виробити товарів і послуг на 2824 дол. на душу населення більше", – вказує автор.

Крім того, зниження рівня корупції до вказаної величини могло б збільшити обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну на 74%, що за даними 2015 року складає суму 2,2 млрд доларів.

"Корумповані країни залучають менше приватних інвестицій через високі ризики й високу вартість капіталу. От чому в структурі іноземного фінансування корумпованих країн замість прямих іноземних інвестицій переважають міжнародні кредити, на які ми так уповаємо", – підсумувала автор.

Теми: корупція
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