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Під час обстрілу Красногорівки поранено двох мешканців

Неділя, 6 листопада 2016, 14:36
Під час обстрілу Красногорівки поранено двох мешканців

У Красногорівці Донецької області від обстрілу бойовиків постраждало двоє людей.

Як повідомляє прес-служба Нацполіції, близько 23 години під обстріл попала вулиця Островського.

О 12.55 до чергової частини Кураховського відділення поліції надійшло повідомлення з міської лікарні про те, що до них звернулися чоловік 1996 року народження з осколковим пораненням стегна та жінка 1975 року народження з осколковим пораненням передпліччя.

На місце виїхала слідчо-оперативна група.

З’ясувалось, що поранення були отримані під час обстрілу Красногорівки. Чоловік перебував у дворі дому під час обстрілу, внаслідок чого отримав тілесні ушкодження.

Відомості за даним фактом внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією ст. 258 ч. 2 Кримінального кодексу України (Терористичний акт).

Раніше повідомлялося, що житель Мар'їнки отримав осколкове поранення голови під час обстрілу бойовиками житлового кварталу в суботу ввечері.

Українська правда

Теми: Донбас
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