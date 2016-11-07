Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На шахті "Нововолинська" №10 гірники почали голодування

Понеділок, 7 листопада 2016, 11:28

Близько п'ятдесяти гірників недобудованої шахти "Нововолинська" №10, яким заборгували зарплату за три місяці, розпочали голодування.

Про це повідомляє прес-служба Конфедерації вільних профспілок України.

"Таке рішення одностайно ухвалено на зборах трудового колективу підприємства. Щоправда, директор недобудованої копальні Сергій Кожушкін намагався переконати працівників відмовитися від такого кроку. Проте гірники налаштовані рішуче: відтак близько п’ятдесяти осіб із першої зміни уже голодують, до них мають намір приєднатися й колеги з другої зміни", зазначено в повідомленні.

Гірники вимагають погасити заборгованість із зарплати, яка становить три місяці і складає 7 мільйонів гривень. Вони також вимагають продовжити фінансування будівництва шахти і негайного приїзду міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика на шахту.

Конфедерація профспілок нагадує, що 27 жовтня близько трьох сотень гірників нововолинських шахт перекривали митний перехід Ягодин.

Теми: шахтизарплати
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

Усі новини...
шахти
У шахті Павлограду стався вибух, троє в лікарні
На шахті у Словаччині сталося займання метану, серед постраждалих є українець
Вугледар до та після. Невідома історія міста, про яке Україна та світ дізналися завдяки війні. Аудіоверсія
Останні новини
17:50
КолонкаДанілов: Україна – символ великих змін у формуванні світового балансу сил і впливу
17:48
ОП опублікував текст безпекової угоди між Україною і Британією: в ній 9 частин
17:43
В Україні створено інтерактивну карту спалахів африканської чуми свиней
17:41
Зеленський: Є кілька кандидатів на посаду посла України в Британії
17:40
Оксфорд розпочав випробування на людях вакцини проти рідкісного вірусу Ніпа
17:29
Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон
17:28
РФ готується до судової баталії на випадок конфіскації заморожених активів – Bloomberg
17:12
Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів
17:10
Прикордонники затримали 17 чоловіків, які намагались потрапити до Румунії та Угорщини
16:53
Українське підприємство з літієвими ліцензіями придбав австралійський виробник літію
Усі новини...
Реклама: