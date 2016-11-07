У Порошенка сказали, коли підпишуть звільнення Саакашвілі
Президент Петро Порошенко підпише відставку Міхеіла Саакашвілі в разі надходження відповідного подання від уряду.
Про це "Українській правді" повідомили у прес-службі президента.
"Якщо Кабінет Міністрів України внесе подання, президент України підпише відставку Саакашвілі. При цьому будуть проаналізовані справжні підстави для його звільнення", - зазначили в АП.
"Українська правда" вже звернулася по коментар до речника прем'єра Володимира Гройсмана - Дмитра Столярчука.
Як відомо, у понеділок зі своєї посади пішов глава поліції Одеської області Гіоргі Лорткіпанідзе.
Трохи пізніше глава Одеської області Михайло Саакашвілі подав у відставку. Однією з причин він назвав зрив запуску Відкритого митного простору, гроші на який "розікрали".
Він також звинуватив у зриві роботи особисто президента Петра Порошенка.
Саакашвілі і Порошенко були присутні на відкритті Центру обслуговування громадян у 16 жовтня 2015 року. Однак нещодавно Саакашвілі повідомив про закриття центру через ухвалення ВР і підписання президентом "антирейдерського" закону, який нібито блокує фінансування установи.
Українська правда