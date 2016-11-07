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Аласанію офіційно звільнили з НТКУ

Понеділок, 7 листопада 2016, 14:06
Аласанію офіційно звільнили з НТКУ
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Голова Держкомтелерадіо Олег Наливайко підписав наказ про звільнення гендиректора НТКУ Зураба Аласанії за згодою сторін.

Про це у понеділок повідомив сам Наливайко, передає сайт "Суспільне мовлення".

Як відомо, 1 листопада 2016 року генеральний директор Національної телекомпанії України Зураб Аласанія написав заяву на звільнення за власним бажанням. Він не згоден з тим, що суспільне мовлення, яке має постати наступного року, буде недофінансоване на значну суму.

Кабінет міністрів на засіданні 2 листопада дав Державному комітету з питань телебачення і радіомовлення право звільнити голову Національної телекомпанії України Зураба Аласанію.

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Слідом за Аласанією, його заступники написали заяви на звільнення.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗМІсуспільствоУкраїна
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