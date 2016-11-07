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Деканоідзе про відставку: Якщо я прийму рішення, ви дізнаєтеся першими

Понеділок, 7 листопада 2016, 16:21

Глава Національної поліції Хатія Деканоідзе ухилилася від прямої відповіді на питання, чи планує вона продовжувати працювати на своїй посаді.

Про це вона сказала в понеділок на брифінгу в Києві, присвяченому річниці створення Нацполіціі.

"Якщо і коли я буду приймати таке рішення, ви дізнаєтеся про це першими", – сказала вона.

Глава Національної поліції також прокоментувала відставку начальника Головного управління Нацполіціі в Одеській області Гіоргі Лорткіпанідзе.

Вона зазначила, що знала про його рішення і шкодує про нього.

"Завжди сумно, коли чесні поліцейські залишають свою посаду", – сказала вона.

Деканоідзе пов'язує відставку Лорткіпанідзе зокрема з наслідками переатестації поліції в Одеській області, коли в обласному управлінні утворилося близько 25% вакансій.

Варто відзначити, що Деканоідзе просила журналістів задавати питання виключно по темі брифінгу.

Як відомо, в понеділок зі своєї посади пішов глава поліції Одеської області Гіоргі Лорткіпанідзе.

Трохи пізніше глава Одеської області Михайло Саакашвілі подав у відставку. Однією з причин він назвав зрив запуску Відкритого митному просторі, гроші на який "розікрали".

Валентина Романенко, УП

Теми: поліція
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