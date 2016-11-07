Деканоідзе про відставку: Якщо я прийму рішення, ви дізнаєтеся першими
Глава Національної поліції Хатія Деканоідзе ухилилася від прямої відповіді на питання, чи планує вона продовжувати працювати на своїй посаді.
Про це вона сказала в понеділок на брифінгу в Києві, присвяченому річниці створення Нацполіціі.
"Якщо і коли я буду приймати таке рішення, ви дізнаєтеся про це першими", – сказала вона.
Глава Національної поліції також прокоментувала відставку начальника Головного управління Нацполіціі в Одеській області Гіоргі Лорткіпанідзе.
Вона зазначила, що знала про його рішення і шкодує про нього.
"Завжди сумно, коли чесні поліцейські залишають свою посаду", – сказала вона.
Деканоідзе пов'язує відставку Лорткіпанідзе зокрема з наслідками переатестації поліції в Одеській області, коли в обласному управлінні утворилося близько 25% вакансій.
Варто відзначити, що Деканоідзе просила журналістів задавати питання виключно по темі брифінгу.
Як відомо, в понеділок зі своєї посади пішов глава поліції Одеської області Гіоргі Лорткіпанідзе.
Трохи пізніше глава Одеської області Михайло Саакашвілі подав у відставку. Однією з причин він назвав зрив запуску Відкритого митному просторі, гроші на який "розікрали".
Валентина Романенко, УП