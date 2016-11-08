Порошенко підтримав флешмоб щодо улюбленої української пісні

У Facebook набирає обертів флешмоб на улюблені українські пісні користувачів у зв’язку з тим, що кожна четверта пісня в радіоефірі України відтепер має бути українською.

Його ініціювала депутат від "Народного фронту", голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар.

Флешмоб уже підтримав і президент України Петро Порошенко.

Цим флешмобом Вікторія Сюмар хоче спростувати думку, що українських пісень не вистачить на таку квоту, що вони гіршої якості тощо.

"Цим флешмобом ми покажемо всім: українська пісня є, українська культура є, і це значить, що Україна буде. Попри всі труднощі. Бо мова і культура – це основа" – заявила вона й закликала долучатися до акції відомих політиків і громадян.

"Я сподіваюся, що до цього флеш-мобу приєднається і президент Петро Порошенко, і перша Леді, яка завжди підтримує такі проекти, і Арсеній Яценюк, і Олександр Турчинов, і Володимир Гройсман, і Олег Ляшко, і Юлія Тимошенко і Оксана Сироїд і багато інших... Бо українська культура – це те, що об'єднує нас всіх... І, повірте, українці хочуть знати, що ви слухаєте і що має відгук у ваших душах", – зазначила Сюмар.

Вона зізналася, що її донька змалечку засинала під "Дикі танці" Руслани Лижичко.

А поширила пісню "Повертайся живим" у виконанні сестер Тельнюк та гурту "Kozak System".

Петро Порошенко у Facebook підтримав її ініціативу й поширив пісню "Веселі, брате, часи настали" гурту "Океан Ельзи".

"Маємо зробити так, щоб української пісні було якнайбільше – на радіо, на телебаченні і, звичайно, в соціальних мережах також", – зазначив він.

Президент процитував слова пісні: "Та нам з тобою своє робити – відкрити очі і далі йти! І зуби сильно стиснувши, маму ніжно любити. Хто ж тоді, як не ми, брати?!".

"Приєднуйтеся, поширюйте, популяризуйте українську пісню. Бо "хто ж тоді, як не ми"!" – закликав Порошенко.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман теж приєднався до флешмобу зі свою улюбленою піснею ТІК "Люби ти Україну".

Екс-прем’єр Арсеній Яценюк підтримав ідею соратниці піснею "Без бою" гурту "Океан Ельзи".

До флешмобу приєднуються інші політики та користувачі соцмереж. Зокрема, під постом Сюмар люди залишають лінки на свої улюблені українські пісні.

Застосовують хештеги #слухайукраїнське та #українська_пісня.

Екс-керівник НТКУ Зураб Аласанія, наприклад, поширив "Пиємо, пиємо" з коментарем: "Не певний, що радіо збожеволіє аж до Мар'яни Садовської, але ся пані часом таки вивертає душу".



Керівник Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович долучився піснею "Богуслав" гурту "Гайдамаки".

Як відомо, 16 червня 2016 року Верховна Рада проголосувала за закон, який встановлює 35%-ві квоти для пісень українською мовою в радіоефірі (законопроект №3822-Д). Президент підписав його 7 липня.



Відповідно до прикінцевих положень, закон набув чинності 8 листопада – за 4 місяці з дня опублікування.

Протягом першого року з моменту набуття чинності закону частка пісень державною мовою має становити 25%, починаючи з другого року – 30%, а з третього року – 35%.

Крім того, впродовж першого року з моменту набуття законом чинності мінімальна частка ведення передач державною мовою має становити не менше 50%, впродовж другого року – не менше 55%, а з третього року – не менше 60%.

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Олена Рощенко, УП