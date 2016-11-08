СБУ взялася за розслідування прослушки "Української правди"

СБУ порушила справу за фактом прослуховування журналістів "Української правди".

В рамках справи були допитана головний редактор "Української правди" Севгіль Мусаєва.

Слідчі проводили допит за матеріалами, які були опубліковані в матеріалі на "Українській правді" 28 жовтня.

26 жовтня речник Національної поліції Ярослав Тракало повідомив, що матеріали щодо прослуховування співробітників УП долучені до справи про вбивство Павла Шеремета.

Джерела УП серед співробітників правоохоронних органів вказували на те, що збором інформації займалася СБУ на прохання Адміністрації президента.

Після публікації матеріалу 28 жовтня керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук висловив думку, що витік інформації про діяльність та розслідування журналістів "Української правди" міг статися не внаслідок прослуховування.

Ткачук тоді ж відмовився відповісти на пряме запитання, чи прослуховує СБУ журналістів УП, заявивши, що повідомляти про це заборонено законом.

Оксана Ковапенко, УП