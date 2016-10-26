Справа Шеремета: Долучили матеріали "прослушки" співробітників УП

Національна поліція долучила до справи про вбивство Павла Шеремета матеріали про прослуховування співробітників "Української правди".

Про це "Українській правді" повідомив речник Національної поліції Ярослав Тракало.

"Після скоєння резонансного злочину – вбивства Павла Шеремета, звичайно було спілкування правоохоронців зі співробітниками "Української правди", зокрема і з головним редактором Севгіль Мусаєвою", - сказав він.

"Вона справді передала конверт з матеріалами, які на її думку, можуть мати стосунок до злочину. Вона зазначила, що цей конверт підкинув невідомий за кілька місяців до вбивства Павла Шеремета. До речі, тоді з відповідною заявою щодо знахідки до Нацполіцїі ніхто не звертався", - зазначив Тракало.

"Оскільки голова Нацполіції Хатія Деканоідзе не є процесуальною особою у цій справі, а відповідно допитати Севгіль не могла, ці матеріали, – які є аналітичною довідкою- компіляцією матеріалів, що стали предметом розслідування УП –, були долучені до матеріалів кримінального провадження щодо вбивства Павла Шеремета", - зазначив він.

Тракало додав, що після передачі матеріалів Мусаєва була допитана слідчими в рамках розслідування справи.

"Вчора Севгіль була допитана повторно. Вперше вона була допитана одразу після передачі матеріалів", - уточнив він.

Водночас, як розповіла Мусаєва, "перший допит був поверхневий, швидше ознайомлювальний".

"Вчора мене вже достатньо докладно допитували на предмет, чи були опубліковані розслідування, про які йдеться в матеріалах, через які засоби комунікації відбувалося спілкування між співробітниками УП", - сказала Мусаєва.

Як відомо, раніше Мусаєва повідомила, що передала в Нацполіцію матеріали, які свідчили, що розмови співробітників "Української правди", зокрема вбитого Павла Шеремета, прослуховувались.

Як відомо, один з керівників "Української правди" Павло Шеремет трагічно загинув уранці 20 липня в результаті вибуху авто керівника видання Олени Притули, в якому він перебував.

Генпрокурор Юрій Луценко назвав основною версією вбивства Шеремета помсту за його професійну діяльність.

Протягом останнього місяця поліція не розголошує жодної інформації, заявляючи, що це може нашкодити слідству.

Печерський райсуд Києва надав слідчим тимчасовий доступ до звітів про страхування та сплату обов'язкових платежів "Української правди" та "17 каналу".

Глава МВС Арсен Аваков заявив, що правоохоронні органи не будуть давати ніяких коментарів щодо ходу розслідування справи про вбивство Шеремета, поки не вважатимуть за потрібне оприлюднити інформацію.

Водночас перший заступник голови Національної поліції Вадим Троян стверджує, що у розслідуванні справи про вбивство Павла Шеремета є прогрес.

Раніше повідомлялося, що слідство у справі вбивства українського журналіста Павла Шеремета розробляє одну із версій, за якою до вбивства причетні українські бойові батальйони.

Оксана Коваленко, УП