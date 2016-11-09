У Держдумі РФ аплодували перемозі Трампа

Депутати Державної Думи Росії зустріли оплесками новину про перемогу кандидата-"республіканця" Дональда Трампа на виборах президента США.

Про це повідомляє "РИА Новости".

"Дорогі друзі, шановні колеги, три хвилини тому Хілларі Клінтон визнала свою поразку на виборах президента Сполучених Штатів, а секунду назад Трамп почав свою промову як обраний президент Сполучених Штатів Америки, із чим і я вас усіх вітаю", – сказав депутат-міжнародник В'ячеслав Ніконов ("Єдина Росія") на засіданні нижньої палати російського парламенту.

У відповідь на його слова депутати стали аплодувати.

Раніше лідер "Справедливой России" Сергій Миронов заявив журналістам, що не заздрить Біллу Клінтону: "По-чоловічому дуже не заздрю Біллу Клінтону, тому що схоже, його жіночка, з якою він мотався по всіх штатах як поношений рюкзак, вже точно плішину проїсть за те, що вона програла".

У ході голосування 8 листопада громадяни США сформували двопартійну колегію виборників (538 осіб), яка має формально обрати президента країни 19 грудня.

Дональд Трамп забезпечив собі голоси понад 280 вибірників за необхідного для перемоги мінімуму в 270.

Кандидат демократів Хілларі Клінтон визнала свою поразку.

Обраний президент традиційно приносить присягу й заступає на посаду 20 січня.