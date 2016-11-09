Уряд по-тихому схвалив відставку Саакашвілі
Кабінет міністрів на своєму засіданні у середу підтримав відставку губернатора Одещини Міхеіла Саакашвілі.
Таке рішення уряд прийняв, розглядаючи кадрові питання.
Як уточнив УП один із міністрів, туди було включено питання схвалення відставки одеського губернатора.
В порядку денному останнім пунктом вказувалося лише загальна інформація "Кадрові питання".
"Кадри за списком дивіться, будь ласка", - сказав прем'єр-міністр Гройсман міністрам. Зауважень не було.
"Тоді за списком рішення по кадрах ухвалено", - сказав прем'єр.
Як відомо, раніше президент Петро Порошенко висловив сподівання, що уряд підтримає відставку Саакашвілі.
У понеділок, 7 листопада, голова Одеської обласної державної адміністрації Михайло Саакашвілі заявив, що подає у відставку.
У середу Саакашвілі прибув до Києва під Кабмін і був готовий відзвітувати перед керівниками держави про свою роботу на посаді голови Одеської обласної держадміністрації.
Олександр Шумілін, УП