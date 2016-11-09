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Біля Станиці Луганської розведення сил неможливе – штаб

Середа, 9 листопада 2016, 12:19

У штабі АТО констатують неможливість розведення сил і засобів біля Станиці Луганської з огляду на порушення боєвиками рамкової угоди від 21 вересня.

Про розповів на брифінгу у середу речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

"Зазначимо, що з огляду на регулярні та систематичні обстріли з боку противника в Станиці Луганській, розведення сил і засобів сторін там поки що неможливе", – сказав полковник.

Лисенко повідомив, що всього за минулу добу на луганському напрямку відбулося 16 ворожих обстрілів, зокрема 6 – з важкого озброєння.

Як відомо, відповідно до рамкового рішення Тристоронньої контактної групи, розведення сил і засобів на Донбасі можливе лише після 7 днів дотримання режиму припинення вогню.

Валентина Романенко, УП

Теми: АТОМінські угоди
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