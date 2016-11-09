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Парубій: перемога Трампа відкриває для України нові можливості

Середа, 9 листопада 2016, 12:57

Голова Верховної Ради Парубій вважає, що перемога республіканця Дональда Трампа на виборах президента США відкриває нові можливості для України.

Про це він написав у середу на своїй сторінці у Facebook.

"Вітаю народ Сполучених Штатів Америки з обранням 45-го президента. Вважаю, що перемога Дональда Трампа – це водночас нова реальність та нові можливості для України", – пише політик.

На думку Парубія, Республіканська партія США – це партія, яка традиційно підтримує Україну і визначає співпрацю з нашою державою, як один з пріоритетів зовнішньої політики.

"Вірю, що принципи політичної спадковості Республіканської партії є незмінними.
Ми - українці маємо тримати стрій і ставати сильнішими – це ключова запорука нашої перемоги", – резюмує він.

Як повідомлялося, 8 листопада в ході голосування громадяни США сформували двопартійну колегію виборників (538 осіб), яка має формально обрати президента країни 19 грудня.

Дональд Трамп забезпечив собі голоси понад 280 виборників за необхідного для перемоги мінімуму в 270.

Кандидат демократів Хілларі Клінтон визнала свою поразку.

Обраний президент традиційно приносить присягу й заступає на посаду 20 січня.

Українська правда

Теми: СШАТрамп
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