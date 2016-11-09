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Вірменин, якого зняли з рейсу "Бєлавіа", подав до суду на СБУ

Середа, 9 листопада 2016, 13:57

Громадянин Вірменії Армен Мартиросян звернувся в Окружний адміністративний суд Києва з позовом про визнання незаконними дій Служби безпеки України при поверненні літака авіакомпанії "Бєлавіа" в аеропорт "Київ" 21 жовтня.

Про це "Українським новинам" повідомив його адвокат Юрій Іващенко.

"Суть позову – незаконне повернення повітряного судна, незаконне зняття пасажира з борту літака, протиправний огляд по процедурі митного огляду. Фактично відбулося затримання іноземного громадянина", – заявив він.

Як відомо, 21 жовтня, літак авіакомпанії "Бєлавіа" повернули у київський аеропорт "Жуляни" під загрозою підняти винищувачі. Боїнг 737-800 виконував рейс за маршрутом Жуляни (Київ) - Мінськ, але  був змушений повернутися в аеропорт вильоту. На борту перебували 136 пасажирів і 6 членів екіпажу. 

Після посадки з борта повітряного судна правоохоронні органи України зняли одного пасажира, який є громадянином Вірменії Армена Мартиросяна.

В СБУ України повідомили, що літак "Бєлавіа" було повернуто до аеропорта "Жуляни" (Київ) через те, що СБУ отримала інформацію про іноземного громадянина та можливу загрозу національній безпеці держави.

В інтерв'ю білоруському виданню TUT.by, Мартиросян повідомив, що у нього шукали накопичувач інформації, але не знайшли.

Мартиросян з початку подій на Майдані у Києві фігурував у повідомленнях ЗМІ як прихильник позиції тодішньої влади України, публікував уривки книги екс-глави МВС Віталія Захарченка про "кривавий Майдан" та звертався до екс-президента Віктора Януковича від імені організації "Гражданский союз" із закликами "вгамувати "Свободу", дії якої ведуть до "фашизації суспільства". 

"Українська правда" у Threads

Теми: СБУ
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