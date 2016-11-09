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Київ вимагає від бойовиків детально розповісти про заручників

Середа, 9 листопада 2016, 15:17

Українська сторона під час засідання гуманітарної підгрупи на мінських переговорах закликала ОРДЛО надати коректну інформацію про утримуваних полонених.

Про це повідомила член гуманітарної підгрупи на мінських переговорах Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook за підсумками засідання підгрупи у середу, де були присутні Віктор Медведчук і радник голови СБУ Юрій Тандіт.

"На гуманітарній підгрупі українська сторона закликала ОРДЛО надати коректну інформацію про утримуваних і ми зробили конкретні, компромісні пропозиції задля звільнення заручників", - розповіла вона.

Геращенко повідомила, що українська сторона підтримує ініціативи ОБСЄ і МКЧХ , які найближчим часом долучаться до проекту відбудови моста поблизу Станиці Луганської.

"Це дуже важливо для цивільного населення. І ми сприятимемо якнайшвидшій реконструкції моста. Україна наполягає на відкритті КПВВ "Золоте" і закликає ОБСЄ та РФ сприяти в тому, щоб ОРЛО відмовилася від всіх надуманих приводів, під якими блокує відкриття КПВВ. Ми наполягаємо, що цей пункт має працювати вже зараз, що розвантажить роботу інших пунктів", - заявила Геращенко.

Водночас вона розповіла, що координатор ОБСЄ Тоні Фріш зміг передати бранцям на непідконтрольній Києву території листи від рідних і проінспектував умови утримання.

"Це була перша за півтора роки можливість побачити хлопців, ми дуже довго цього добивалися...", - написала вона.

Українська правда

Теми: ДонбасАТОМінські угоди
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