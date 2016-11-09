Нацполіцію Одещини очолив керівник карного розшуку

Начальником Головного управління Нацполіції Одеської області став генерал поліції третього рангу Дмитро Головін.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Згідно з інформацією, перед тим Головін очолював Департамент карного розшуку Національної поліції України.

Нового керівника вже представили колегам.

У поліції нагадали, що Головін проходить службу в органах внутрішніх справ з листопада 1996 року.

За цей час він очолював кримінальний блок поліції Київської області та виконував обов’язки начальника поліції Київщини, а також займав різні посади в поліції Одеського регіону.

Як відомо, попередній начальник поліції Одеської області генерал Гіоргі Лорткіпанідзе подав у відставку 7 листопада.

Українська правда