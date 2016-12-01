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Онищенко каже, що має докази підкупу депутатів. СБУ пропонує НАБУ перевірити

Четвер, 1 грудня 2016, 13:36

В СБУ заявляють, що питання про підкуп голосів у парламенті має розслідувати НАБУ.

Про це заявив на брифінгу начальник Головного слідчого управління СБУ Григорій Остафійчук, відповідаючи на питання на статтю видання "Страна", Онищенко зокрема звинувачує АП в скуповуванні голосів в парламенті через нього та декількох інших депутатів.

"Доказів я не бачив. У нас є НАБУ, можливо він туди передав, хай вони займуться цим питанням, це їм має бути цікаво в силу їхніх процесуальних повноважень", - зазначив Остафійчук.

"Але якщо він (Онищенко - УП) нам передасть, ми б з радістю, а особливо якщо б він до нас приїхав, ми б з радістю з ним поспілкувались", - додав Остафійчук.

"Українська правда" звернулася до НАБУ, але там попросили написати інформаційний запит, який ми і надіслали.

Водночас УП звернулася за коментарем до депутата Олександра Онищенка, який утік у Великобританію, і який розповів журналістам, що був одним з переговорників між АП і депутатами.

На питання, чи передавав він такі свідчення в СБУ чи НАБУ, Онищенко відповів:

"Ні, їм цього не потрібно. Там кругова порука. Мої британські адвокати три рази направляли до НАБУ запити про зустріч. Вони не хочуть".

"За останній місяць тричі зверталися з офіційними листами. Ми отримували відповіді. Вони не хочуть зустрічатися в Лондоні, пропонують Варшаву", - сказав він.

На питання, чому він не погоджується їхати у Польщу, адже це теж ЄС, а у міждержавний розшук він не оголошений, Онищенко  припустив, що його там затримають.

"Це їхня тема. Там затримають. Я про це знаю", - сказав він.

Оксана Коваленко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна РадаОнищенко
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