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На Майдані зібралися націоналісти, рушили до Порошенка

Четвер, 1 грудня 2016, 17:13

На Майдані Незалежності зібралися кілька сотень представників націоналістичних організацій з нагоди річниці Маршу мільйонів.

Про це повідомляє кореспондент "Української правди" з місця подій.

Учасники акції тримають прапори "Правого сектору", "ОУН", "Білого молоту". Нагадаємо, що 21 листопада на Майдані Незалежності, коли відбулися сутички, перебували ці самі організації.

"Ми планували винайняти грейдер, осідлати його на Грушевського і поїхати на Банкову, де вручити наші вимоги про визволення внутрішніх політв'язнів", - сказав зі сцени керівник "ОУН" Микола Коханівський.

 
 
 
Учасники акції рушили в урядовий квартал
Фото Романа кравця

Він додав, що знайти грейдер не вдалося, "оскільки всі будівельні компанії відмовили".

Учасники акції вирушили з Майдану по вулиці Грушевського в урядовий квартал і далі до АП, за ними прямують поліцейські. 

Через підготовку до заходів з нагоди Маршу мільйонів – ходи, яка відбулася в Києві в цей день в 2013 році в рамках акцій проти розгону Євромайдану – вулицю Хрещатик перекрили.

У Київраді "Українській правді" повідомили, що заявку на проведення акцій у четвер на Хрещатику подав лиш "Доровольчий рух ОУН" Миколи Коханівського. У заявці було вказано, що акція почнеться о 15:00 і її учасники підуть до Адміністрації президента з вимогою звільнити політв'язнів і відсторонити Леоніда Кучму і Віктора Медведчука від Мінського процесу.

Раніше Громадське радіо із посиланням на своє джерело повідомило, що охорона будівлі, де розташований офіс Віктора Медведчука, попереджає про можливі провокації та евакуює працівників.

Роман Кравець, УП

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Теми: Майдан
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