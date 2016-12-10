Євросоюз розширює санкції щодо сирійських чиновників

Європейський Союз має намір найближчим часом розширити список санкцій щодо сирійських фізичних і юридичних осіб за військові дії в місті Алеппо.

Про це йдеться в заяві верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріки Федеріка Могеріні, пише DW.com.

Європейський політик заявила, що Євросоюз буде запроваджувати штрафні заходи доти, доки в Сирії тривають репресії. Вона нагадала, що необхідно забезпечити безпеку цивільного населення і об'єктів, які користуються особливим захистом, відповідно до міжнародного гуманітарного права.

"З початку наступу сирійського режиму і його союзників, насамперед, Росії, інтенсивність і масштаб бомбардувань східного Алеппо стали причиною численних жертв серед мирних жителів і спустошили великі райони міста", - сказано в заяві. Це потягло за собою "жахливе погіршення ситуації", підкреслила Федеріка Могеріні.

За її словами, блокада населених пунктів в якості тактики ведення війни, голод, а також вимушені переміщення населення є явними порушеннями норм міжнародного гуманітарного права і повинні бути негайно припинені.

ЄС закликає Росію використовувати свій вплив з метою домогтися полегшення тяжкого становища, що склалося в місті.

Санкції Євросоюзу поширюються більш ніж на 230 громадян Сирії, 69 компаній і організацій. У листопаді Брюссель запровадив штрафні заходи щодо сімнадцяти сирійських міністрів і керівника Центробанку Сирії. Санкції включають заборону на в'їзд до країн ЄС і заморожування активів.

Крім того стосовно режиму президента Сирії Башара Асада діють ембарго на поставки нафти, обмеження на деякі види інвестицій, заморозка європейських активів Центробанку Сирії, обмеження на імпорт обладнання та технологій, які можуть бути застосовані для внутрішніх репресій, а також для прослуховування переговорів в інтернеті або за телефонним зв'язком.