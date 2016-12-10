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Крим у День прав людини: "тривають обшуки, затримання, арешти"

Субота, 10 грудня 2016, 10:25
Крим у День прав людини: тривають обшуки, затримання, арешти

У Криму тривають зникнення людей, обшуки, затримання, арешти, порушуються кримінальні справи за надуманими приводами, незаконні судові розгляди. 

Про це заявив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров. 

"У такій обстановці Крим відзначає "День прав людини" у 2016 році ... Переслідування за національною і релігійною приналежністю давно нікого не дивують. Тривають зникнення людей, облави, обшуки, затримання, арешти. Порушуються кримінальні справи за надуманими приводами, у тому числі - за висловлену думку і щодо подій, які відбувалися до окупації. Несправедливі, незаконні судові розгляди - тут нормальне явище", - зазначив  він.

Умеров додав, що у Криму не залишилося жодної школи з українською та кримськотатарською мовою навчання.

"Також немає жодного вільного, незалежного ЗМІ. Журналістам і міжнародним спостерігачам чиняться перешкоди в роботі", - зауважив заступник голови Меджлісу.

Напередодні глава Меджлісу Рефат Чубаров повідомив, що  напередодні Дня прав людини група кримськотатарської молоді провела флеш-моб на Центральному залізничному вокзалі Києва.

"Учасники акції вручали пасажирам поїзда "Київ - Москва" текст звернення до громадян Росії у зв'язку з Днем прав людини.  У "Зверненні ..." до всього іншого, також є такі слова: "Громадяни Росії! Справедливість вимагає, щоб за кожний злочин неминуче наступало покарання. Немає сумніву в тому, що Путін В.В. і його оточення будуть засуджені Міжнародним судом за наслідки вчинених ними міжнародних злочинів. Але і ви, громадяни Росії, чиєю думкою звично прикривається Кремль при скоєнні злочинів... не можете і не маєте нескінченно йти від своєї відповідальності за ситуацію у сьогоднішній Росії і за злочини, що здійснюються Путіним і його оточенням проти інших народів. За вашу і нашу свободу!", -  зазначив Чубаров. 

 
 

 

Теми: КриманексіяРосіяправа людини
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