У Туреччині кількість загиблих в результаті теракту зросла до 38 осіб

У Стамбулі кількість загиблих внаслідок вибухів в районі Бешикташ поблизу стадіона Vodafone Arena зросла до 38 осіб.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Туреччини Сулеймана Сойлу, повідомляє Associated Press.

За словами міністра, серед загиблих - 30 співробітників правоохоронних органів.

Раніше повідомлялося, що в результаті двох вибухів загинули 29 осіб, серед яких двоє цивільних і 27 співробітників поліції, ще 166 осіб отримали поранення.

Повідомляється, що 10 підозрюваних були затримані у зв'язку з терактом.

За словами президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана, мішенню нападів були поліцейські і цивільні особи, а мета - якомога більше жертв.

Європейська правда