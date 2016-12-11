Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Вибори: У приміщенні дільниці на Дніпропетровщині обвалилася стеля

Неділя, 11 грудня 2016, 13:06

У приміщенні дільничної виборчої комісії №120183 у н.п.Одарівка (Дніпропетровська обл.) відсутнє опалення, а у переддень голосування обвалилася стеля. 

Про це 11 грудня повідомляють у ГМ "Опора".

За даними спостерігачів, ДВК №120183 розташована у приміщенні сільського клубу.

Як повідомила голова ДВК, "стеля впала тільки вчора, тому змушені працювати у цьому приміщенні".

З метою безпеки комісія просить спостерігачів до місця обвалення даху близько не підходити.

Через відсутнє опалення члени комісії змушені працювати в куртках і шапках й з увімкненим електрообігрівачем. 

 
 

Як відомо, 11 грудня відбуваються вибори місцевих рад та голів у 41 об’єднаній територіальній громаді Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Чернівецької та Чернігівської областей, 3 з них  є міськими, 13 – селищними, 25 – сільськими громадами.

"Українська правда" у Threads

Теми: вибориДніпропетровська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

Усі новини...
вибори
Прем'єр Польщі підтвердив плани про одночасні вибори та референдум щодо міграції
Росія може відкласти "вибори" на окупованих територіях, якщо ситуація погіршиться − ЦВК
Потенційний кандидат у президенти США приїхав в Україну і зустрівся із Зеленським
Останні новини
18:32
Росіяни досі не забрали тіла загиблих через вибух на Каховській ГЕС жителів Голої Пристані
18:20
Україна втратила 19,3% посівних площ через війну — дослідження
18:10
У Зеленського зросла впевненість, що США нададуть допомогу Україні
17:58
Румунія отримає від ЄС понад 100 мільйонів євро на розширення портів для українського експорту
17:50
КолонкаДанілов: Україна – символ великих змін у формуванні світового балансу сил і впливу
17:48
ОП опублікував текст безпекової угоди між Україною і Британією: в ній 9 частин
17:43
В Україні створено інтерактивну карту спалахів африканської чуми свиней
17:41
Зеленський: Є кілька кандидатів на посаду посла України в Британії
17:40
Оксфорд розпочав випробування на людях вакцини проти рідкісного вірусу Ніпа
17:29
Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон
Усі новини...
Реклама: