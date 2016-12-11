Вибори: У приміщенні дільниці на Дніпропетровщині обвалилася стеля

У приміщенні дільничної виборчої комісії №120183 у н.п.Одарівка (Дніпропетровська обл.) відсутнє опалення, а у переддень голосування обвалилася стеля.

Про це 11 грудня повідомляють у ГМ "Опора".

За даними спостерігачів, ДВК №120183 розташована у приміщенні сільського клубу.

Як повідомила голова ДВК, "стеля впала тільки вчора, тому змушені працювати у цьому приміщенні".

З метою безпеки комісія просить спостерігачів до місця обвалення даху близько не підходити.

Через відсутнє опалення члени комісії змушені працювати в куртках і шапках й з увімкненим електрообігрівачем.

Як відомо, 11 грудня відбуваються вибори місцевих рад та голів у 41 об’єднаній територіальній громаді Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Чернівецької та Чернігівської областей, 3 з них є міськими, 13 – селищними, 25 – сільськими громадами.