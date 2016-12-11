Синоптики обіцяють морози і сніг з вівторка

У понеділок у більшості областей Україні очікується дощ із переходом в мокрий сніг, 13 грудня - невеликий сніг та суттєве зниження температури.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

12 грудня у північно-східних та східних областях місцями сильний мокрий сніг, ожеледиця. Температура вночі та вранці +2 ...-3, з пониженням протягом дня до 5-8 морозу; на дорогах місцями ожеледиця. Лише у південній частині без опадів, температура протягом доби +2...+7. Вітер південно-західний із переходом на північно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.



У Києві та області вночі - дощ із переходом вранці в мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця, температура вночі та вранці близько 0° с пониженням вдень до 5° морозу.





13 грудня у східних областях та на півночі Лівобережжя часом очікується невеликий сніг, на решті території - без суттєвих опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північний і північно-східний із переходом у західних та північних областях на південно-західний, 5-12 м/с, вночі, вранці у південній частині місцями пориви 15-20 м/с.



Також очікується суттєве зниження температури: вночі 5-11°, на крайньому півдні 0-4° морозу; вдень 0-6° морозу, у південних та західних областях місцями 1-3° тепла; у східних областях та на півночі Лівобережжя вночі 10-16°, вдень 5-11° морозу.



У Києві 13 грудня - без суттєвих опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний із переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Зниження температури вночі до -7...-9, вдень -2...-4°.

Інтерфакс-Україна