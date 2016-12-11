Росія "зламала" секретні файли Бундестагу - ЗМІ

Секретні документи комітету Бундестагу, який опікується розслідуванням масштабного стеження Агентства нацбезпеки США, опинилися у Wikileaks завдяки атаці російських хакерів на IT-системи Бундестагу навесні 2015 року.

Про ймовірність такою версії повідомляє газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung з посиланням на джерело у німецьких спецслужбах, пише DW.

Документи опублікували на сайті Wikileaks 1 грудня, вони датовані періодом з весни 2014-го до січня 2015 року та зберігалися на сервері адміністрації Бундестагу. Доступ до них мали депутати, що входять до комітету з АНБ.

У травні 2015 року Wikileaks уже викладав частину документів комітету Бундестагу з АНБ. Тоді в мережу потрапили свідчення, надані у період з травня до лютого 2014-2015 року.

Німецькі правоохоронні органи вбачають паралелі між атакою хакерів та публікацією на Wikileaks компромату на Демократичну партію США після атаки, за якою, як припускають американські і німецькі спецслужби, також стоїть Росія.

Федеральна розвідувальна служба Німеччини та контррозвідка, Федеральне відомство з охорони конституції готують доповідь щодо можливих російських кібератак та методи дезінформації.

За даними FAS, результати роботи спецслужб представлять на початку 2017 року, після чого уряд має вирішити, як протидіяти можливій загрозі.