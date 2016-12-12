ЦВК Киргизстану оголосила поправки до Конституції прийнятими

Поправки до Конституції Киргизстану, що розширюють повноваження прем'єр-міністра, за результатами референдуму вважаються прийнятими.

Про це заявила глава ЦВК Киргизії Нуржан Шайлдабекова, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Відповідно до конституційного закону, ЦВК визнає референдум таким, що відбувся, якщо в ньому взяли участь понад 30% виборців, і очевидно, що підсумки голосування говорять про те, що поправки до Конституції можна вважати прийнятими", - заявила глава ЦВК.

Вона додала, що після обробки майже 100% бюлетенів майже 80% учасників голосування підтримали зміни до Конституції, близько 15% висловилися проти.

Ініціаторами поправок до Конституції виступили лідери п'яти з шести парламентських фракцій, їх ініціативу підтримав глава держави. В Основний закон країни вносяться 36 змін в 24 глави і преамбулу.

Розробники пропонують посилити повноваження прем'єра за рахунок надання йому права вирішувати кадрові питання, зберігати депутатський мандат при переході на роботу в уряд. Поправки також посилюють умови виходу фракцій з коаліції і правила роботи суддів, вводячи для них поняття бездоганності, стежити за якою буде Дисциплінарна комісія. Крім того поправки передбачають реформу органів прокуратури.

Крім цього, вносяться зміни, які встановлюють рівність всіх міжнародних договорів, прибирають норму про обов'язкове виконання рішень міжнародних органів з прав людини. У чинному Основному законі угоди в області прав людини мають пріоритет над іншими підписаними міжнародними документами.

Крім того, ініціатори вирішили уточнити поняття сім'ї, яка відповідно до пропонованих змін "може бути створена на основі добровільного союзу чоловіка і жінки", тоді як в чинній Конституції мова йде просто про "осіб, які досягли шлюбного віку".

У Киргизстані не всі політичні сили підтримали конституційний референдум, а запропонована в липні реформа призвела до серйозних політичних розбіжностей між політиками і розпаду коаліції парламентської більшості.

Конституція Киргизстану була прийнята парламентом у 1993 році, відтоді в неї вже шість разів вносилися зміни шляхом референдуму. Крім цього, серйозні поправки двічі вносилися парламентом республіки.