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Саудівська Аравія не скорочує нафтовидобуток, незважаючи на ОПЕК

Понеділок, 12 грудня 2016, 05:36

Видобуток нафти в Саудівській Аравії в листопаді цього року досяг рекорду, незважаючи на недавню домовленість з іншими країнами-членами ОПЕК про скорочення видобутку.

Про це пише Reuters.

Джерело агентства повідомляє, що в останньому місяці видобуток нафти в Саудівській Аравії зріс до 10,72 млн барелів на добу з 10,62 млн у жовтні.

Вдруге в цьому році нафтовидобуток в королівстві досягає граничних значень: в липні добовий нафтовидобуток склав 10,67 млн барелів.

За даними іншого джерела в ОПЕК, нафтовидобуток в Іраку в листопаді також збільшився і склав 4,8 млн барелів щодня (у порівнянні з 4,7 млн барелів, видобутими в жовтні).

Саудівська Аравія, яка є найбільшим нафтовиробником в ОПЕК, пообіцяла скоротити видобуток до 10,05 млн на добу в рамках домовленості з іншими країнами-членами організації, досягнутої 30 листопада, що обмежує сукупний видобуток до 32,5 млн барелів.

Рекордний листопадовий обсяг випуску означає для країни, що їй доведеться докласти значних зусиль, щоб виконати умови досягнутої домовленості і скоротити видобуток вже з січня 2017 року.

Минулої суботи країни, що не входять в ОПЕК  досягли угоди з країнами ОПЕК скоротити в майбутньому році видобуток нафти, щоб зупинити зниження цін і скоротити перевиробництво.

"Українська правда" у Threads

Теми: нафтаСаудівська Аравія
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