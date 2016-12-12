Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В СБУ повідомили про ліквідацію групи хакерів

Понеділок, 12 грудня 2016, 11:18

На Харківщині Служба безпеки України спільно з поліцією припинила протиправну діяльність угруповання хакерів. 

Як повідомили в СБУ,  троє харків’ян упродовж 2 років втручалися в роботу автоматизованих систем та комп'ютерних мереж через проведення DDOS-атак "на замовлення".

"Зловмисники створювали шкідливі програми для ураження комп’ютерів та отримання над ними повного прихованого контролю. Потім контрольовані комп’ютери об’єднувалися у Bot-Net-мережу для участі в хакерських атаках", - повідомили в СБУ.

Наразі правоохоронці встановлюють замовників, які користувалися послугами хакерів, зловмисникам повідомлено про підозру за ст. 361 та ст. 361-1 КК України.

 
 

Українська правда 

Теми: СБУХарків
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

Усі новини...
СБУ
СБУ: Викрито групи, які переправляли "ухилянтів" за кордон за участю іноземців
Жителька Миколаєва зливала місця дислокації влади і ЗСУ "беркутівцю" в Крим – СБУ
Контрактниця ЗСУ зливала росіянам секретні дані, її завербував "Дімка" – СБУ
Останні новини
18:36
Чоловік з каштановим волоссям: вчені "відновили" обличчя жертви розп’яття часів Римської імперії
18:32
Росіяни досі не забрали тіла жителів Голої Пристані загиблих через вибух на Каховській ГЕС
18:20
Україна втратила 19,3% посівних площ через війну — дослідження
18:10
У Зеленського зросла впевненість, що США нададуть допомогу Україні
17:58
Румунія отримає від ЄС понад 100 мільйонів євро на розширення портів для українського експорту
17:50
КолонкаДанілов: Україна – символ великих змін у формуванні світового балансу сил і впливу
17:48
ОП опублікував текст безпекової угоди між Україною і Британією: в ній 9 частин
17:43
В Україні створено інтерактивну карту спалахів африканської чуми свиней
17:41
Зеленський: Є кілька кандидатів на посаду посла України в Британії
17:40
Оксфорд розпочав випробування на людях вакцини проти рідкісного вірусу Ніпа
Усі новини...
Реклама: