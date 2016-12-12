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Лукашенко легалізував "зелених чоловічків" РФ у Білорусі?

Понеділок, 12 грудня 2016, 12:49

Президент Білорусі Олександр Лукашенко схвалив указом проект міжнародного договору з Росією про участь підрозділів спецпризначення в контртерористичних операціях.

Указ Лукашенка від 6 грудня 2016 р №446 опубліковано на Національному правовому інтернет-порталі, текст угоди засекречений.

Згідно з указом, Лукашенко схвалив проект Угоди між Республікою Білорусь і Російською Федерацією про "участь підрозділів спеціального призначення в контртерористичних операціях, що проводяться на території Республіки Білорусь або Російської Федерації".

 

Оскільки сама угода засекречена, складно однозначно сказати, про що конкретно йде мова, проте, як вважає журналіст Андрій Почобут, "фактично це легалізація присутності "зелених чоловічків" в Білорусі.

"Причому демонстративна. Бо свідомо про цей крок було поінформовано громадськість. Інакше цей документ не був би опублікований у відкритому доступі", – написав журналіст на своїй сторінці в Facebook.

"Якщо підпишуть, а "захисник суверенітету РБ", як випливає з документа, вже висловив принципову згоду, то ФСБ і ГРУ РФ отримають право брати участь в контртерористичних операціях на території РБ", – вважає Почобут.

"Так що там ГБ-шний спецназ. Може йтися навіть про збройні сили РФ, які за російським законодавством так само можуть використовуватися для боротьби з тероризмом", – зазначає журналіст.

Белорусскиий партизан

Теми: БілорусьЛукашенкоРосія
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