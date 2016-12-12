МЗС вимагає звільнити Чийгоза: рішення суду окупантів нікчемне

Міністерство закордонних справ України вимагає звільнити заступника голови Меджлісу Ахтема Чийгоза та припинити утиски кримських татар.

По це повідомила речниця зовнішньополітичного відомства Мар'яна Беца у Twitter.

"Окупант цілеспрямовано і системно порушує права людини в АР Крим. Засуджуємо юридично нікчемне рішення щодо А.Чийгоза", – написала вона.

"Вимагаємо від РФ припинити утиски кримських татар, звільнити Чийгоза та інших незаконно затриманих українських громадян", – наголосила Беца.

12 грудня стало відомо, що суд в анексованому Росією Криму задовольнив клопотання прокуратури та продовжив термін арешту для заступника голови Меджлісу Ахтема Чийгоза до 8 квітня 2017 року.

Захист Чийгоза оскаржив продовження арешту.

Подал апелляционную жалобу на определение суда о продлении срока содержания под стражей до 08.04.17 в отношении Ахтема Чийгоза#FreeChiygoz — Николай Полозов (@nikolai_polozov) December 12, 2016

Ахтем Чийгоз був затриманий у січні 2015 року за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року.

20 липня 2016 року окупаційний Київський райсуд Сімферополя розділив справу "26 лютого". Тепер Чийгоза судять окремо від інших обвинувачених – Алі Асанова і Мустафи Дегерменджи. Їм загрожує в'язниця за організацію мітингу біля стін Верховної Ради Криму 26 лютого.

Чийгозу, як головному обвинуваченому, можуть присудити 10 років позбавлення волі. Вину у цій справі окупаційна влада півострова покладає виключно на кримських татар. Потерпілими названі представники так званої "кримської самооборони".

Українська правда