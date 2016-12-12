У БПП вже святкують перемогу на місцевих виборах

У "БПП "Солідарність" заявляють, що їхні кандидати здобули "впевнену перемогу" на місцевих виборах 11 грудня.

Такі дані попереднього підрахунку озвучили в штабі БПП у понеділок.

для збільшення клікнути

"За попередніми підрахунками результатів виборів у новостворених об’єднаних громадах, які відбулися 11.12.16, тотальна більшість серед обраних голів ОТГ – це кандидати, яких підтримувала наша партія", – сказано в коментарі.

Загалом 24 кандидати від БПП перемагають на посадах голів ОТГ, або 58,5 відсотків від загальної кількості обраних голів, зазначили в БПП.

"На виборах депутатів у ради ОТГ 277 кандидатів, яких підтримала Партія "БПП "Солідарність", стають депутатами новообраних місцевих рад", – повідомляє прес-служба.

Там зазначили, що у 17% округів Партія "БПП "Солідарність" не висувала своїх кандидатів.

Як відомо, 11 грудня відбулися вибори місцевих рад та голів у 41 об’єднаній територіальній громаді Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Чернівецької та Чернігівської областей, 3 з них є міськими, 13 – селищними, 25 – сільськими громадами.

Українська правда