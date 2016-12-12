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Бойовики здійснили 27 обстрілів позицій сил АТО

Понеділок, 12 грудня 2016, 18:34

Протягом дня бойовики проросійські обстрілювали українські позиції на всіх напрямках.

Як повідомляє прес-центр АТО, на Маріупольському зі 120 та 82-міліметрових мінометів вели вогонь по Красногорівці, Талаківці, Широкиному. З гранатометів неодноразово - по Мар’їнці. По Павлополю вогонь вів снайпер.

"На Луганському напрямку з мінометів та гранатометів російсько-окупаційні війська обстрілювали Кримське, Новозванівку, Лопаскіне, Золоте, Троїцьке. На Донецькому напрямку під вогонь мінометів та гранатометів потрапила Авдіївка", - сказано у повідомленні.

Загалом, згідно з інформацією, станом на 18 годину відбулося 27 обстрілів.

Українська правда

Теми: АТО
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