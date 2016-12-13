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Ватажок "ПВК Вагнера", що воювала на Донбасі, "засвітився" на прийомі у Путіна

Вівторок, 13 грудня 2016, 00:54

Командир приватної військової компанії "ПВК Вагнера" Дмитро Уткін, що воювала на Донбасі і в Сирії, 9 грудня "засвітився" в Кремлі на святкуванні "Дня Героїв Вітчизни".

Про це пише "Фонтанка".

"У сюжеті "Первого канала" можна побачити чоловіка середніх років, який сидить за столом зліва, на межі кадру. Ті, хто особисто знайомий з Дмитром Уткіним, підтвердили: це він", - йдеться в повідомленні.

На прийомі особисто був присутній президент РФ Володимир Путін.

На відеозаписі не видно, якою саме нагородою відзначений Уткін.

Скриншот: fontanka.ru
Скриншот: fontanka.ru

Раніше "Фонтанка" писала, що в Росії існує умовно приватна військова компанія "ПВК Вагнера", яка відправляє воювати на Донбас і в Сирію. Її втрати не входять в офіційну статистику.

Дмитро Уткін має позивний "Вагнер". Він офіцер запасу, до 2013 року - командир 700-го окремого загону спецназу 2-ї окремої бригади спеціального призначення ГРУ Міноборони РФ. Після звільнення в запас працював в Moran Security Group, брав участь в сирійській експедиції "Слов'янського корпусу" в 2013 році. З 2014 року - командир власного підрозділу, який через його позивний отримала умовну назву "ПВК Вагнера".

У 2014 - 2015 роках "ПВК Вагнера" відзначилася на територіях "Донецької і Луганської народних республік". З осені 2015 року діяльність ПВК Вагнера перенесена до Сирії.

Також була інформація, що Уткіна нібито вбили в січні 2016 року.

"Українська правда" у Threads

Теми: Путін
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