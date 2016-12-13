"Воля" частково відновила доступ до Інтернету

Провайдер телекомунікаційних послуг "Воля" повідомив, що доступ до інтернету в Києві частково відновлений.

Про це провайдер повідомляє на сторінці в Facebook.

"Відновлено ПГС за адресою Лесі Українки, Івана Франка, Антонова, Лепсе, Мельникова, Сирецька, Малиновського, Райдужна, Лісовий, Давидова, Васильківська, Вербицького, Возз'єднання, Веденська, Сосніних, Доброхотова, Ужвій, Кіквідзе та Маяковського... На поточний момент відновлено ще дві ПГС Драйзера і Ревуцького", - йдеться в повідомленні.

"Дегтярівська і Якуба Коласа в процесі відновлення", - додали в "Волі".

Як повідомлялося, увечері 12 грудня інтернет-провайдер "Воля" перестав працювати через аварію. Пізніше в компанії повідомили, що перебої в роботі відбулися через "серйозну зовнішню атаку".