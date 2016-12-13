Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Воля" частково відновила доступ до Інтернету

Вівторок, 13 грудня 2016, 02:35

Провайдер телекомунікаційних послуг "Воля" повідомив, що доступ до інтернету в Києві частково відновлений.

Про це провайдер повідомляє на сторінці в Facebook.

"Відновлено ПГС за адресою Лесі Українки, Івана Франка, Антонова, Лепсе, Мельникова, Сирецька, Малиновського, Райдужна, Лісовий, Давидова, Васильківська, Вербицького, Возз'єднання, Веденська, Сосніних, Доброхотова, Ужвій, Кіквідзе та Маяковського... На поточний момент відновлено ще дві ПГС Драйзера і Ревуцького", - йдеться в повідомленні.

"Дегтярівська і Якуба Коласа в процесі відновлення", - додали в "Волі".

Як повідомлялося, увечері 12 грудня інтернет-провайдер "Воля" перестав працювати через аварію. Пізніше в компанії повідомили, що перебої в роботі відбулися через "серйозну зовнішню атаку".

"Українська правда" у Threads

Теми: інтернет
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

Усі новини...
інтернет
Найєм про образи "порохоботів" в мережі: "Порошенко має понести за це політичну відповідальність"
В Росії на вимогу влади створили програми для стеження за користувачами месенджерів − NYT
На Петербурзькому форумі будуть глушити зв'язок, щоб уберегти Путіна
Останні новини
18:40
Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"
18:36
Чоловік з каштановим волоссям: вчені "відновили" обличчя жертви розп’яття часів Римської імперії
18:32
Росіяни досі не забрали тіла жителів Голої Пристані загиблих через вибух на Каховській ГЕС
18:20
Україна втратила 19,3% посівних площ через війну — дослідження
18:10
У Зеленського зросла впевненість, що США нададуть допомогу Україні
17:58
Румунія отримає від ЄС понад 100 мільйонів євро на розширення портів для українського експорту
17:50
КолонкаДанілов: Україна – символ великих змін у формуванні світового балансу сил і впливу
17:48
ОП опублікував текст безпекової угоди між Україною і Британією: в ній 9 частин
17:43
В Україні створено інтерактивну карту спалахів африканської чуми свиней
17:41
Зеленський: Є кілька кандидатів на посаду посла України в Британії
Усі новини...
Реклама: