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У Дніпрі знову обстріляли громадський транспорт

Вівторок, 13 грудня 2016, 03:24

Увечері 12 грудня в Дніпрі невідомий обстріляв трамвай, який ходить по 12 маршруту.

Про це мер міста Михайло Лисенко повідомив на сторінці в Facebook.

Як повідомили "Укрінформу" в Нацполіціі, на вулиці Тельмана невідомі стріляли в лобове скло трамвая. Кулі водія не зачепили, але він сильно порізався осколками.

Гільз в трамваї поки не виявлені. Причини інциденту встановлюються.

Нагадаємо, в листопаді в Дніпрі відбулися два схожих випадки - були обстріляні тролейбуси.

"Українська правда" у Threads

Теми: Дніпро
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