Молдаванин, підозрюваний у замаху на вбивство, втік з київського суду

У понеділок, 12 грудня, з приміщення Києво-Святошинського райсуду Київської області втік 26-річний уродженець Молдови В. Стрижко.

Про це повідомляє прес-служба столичної прокуратури.

Згідно з повідомленням, Стрижко перебував під вартою за обвинуваченням у замаху на вбивство, незаконному зберіганні зброї та крадіжці.

"Установлено, що близько шостої години вечора після судового засідання підсудний відпросився до туалетної кімнати, біля дверей якої штовхнув конвоїра та втік через вікно", – розповіли у відомстві.

За фактом втечі підсудного зареєстровано кримінальне провадження за ч.2 ст. 393 (втеча з місця позбавлення волі або з-під варти) КК України.

Крім того, прокуратурою Києва внесено відомості до ЄРДР щодо неналежного виконання своїх обов’язків працівниками конвойної служби за ч. 2 ст. 367 КК України (службова недбалість).

Наразі в обох кримінальних провадженнях досудове слідство триває.

Організовано розшукові заходи.