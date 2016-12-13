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Комісія, яка вибила Горбатюка з конкурсу на ДБР, проігнорувала суд

Вівторок, 13 грудня 2016, 13:00

Судове засідання за позовом голови департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергія Горбатюка щодо відхилення його кандидатури на першому етапі конкурсу на посаду голови ДБР, переведено в письмовий режим.

Про це "Українській правді" повідомив Горбатюк, відповідаючи на питання щодо судового засідання, яке відбулося у вівторок.

"Так, засідання відбулося. Відповідач (комісія з проведення конкурсу на зайняття посад ДБР, першого заступника і заступника Директора ДБР - УП) на засідання не з'явився. Я разом із захисником надав пояснення. Судове засідання переведено в стадію письмового провадження", - сказав він.

Горбатюк додав, що поки невідомо, коли має бути рішення за позовом.

Справу розглядає суддя Качур.

Як відомо, конкурсна комісія відхилила кандидатуру Горбатюка, бо вважає, що в нього немає п’ятилітнього досвіду роботи на керівних посадах, а зазначена ним тривалість роботи протягом 11 років 11 місяців як керівника слідчо-оперативних груп, що були створені Наказами Генпрокурорів для розслідування особливо тяжких злочинів, на думку Комісії, не може прийматися до уваги.

Оксана Коваленко, УП

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Теми: ДБР
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