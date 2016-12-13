Блогер із Росії попросив притулку в Україні – прикордонники

Блогер з Росії попросив Україну надати йому статус біженця.



Про це повідомляє у вівторок прес-центр Державної прикордонної служби.

В пункті пропуску "Нові Яриловичі" під час прикордонного контролю прикордонники Чернігівського загону встановили, що у росіянина, який прямував на вхід в Україну, був відсутній паспорт громадянина Росії для закордонних поїздок, що унеможливлювало його пропуск через державний кордон України.

Натомість 46-річний чоловік звернувся до прикордонного наряду із заявою про бажання отримати статус біженця в Україні.

У ході бесіди він заявив, що є блогером, а за свою активну громадянську діяльність та релігійні уподобання зазнав переслідувань у Росії.

Зазначається, що після оформлення відповідних документів, для прийняття правового рішення, громадянина направлено до управління Державної міграційної служби в Чернігівській області.