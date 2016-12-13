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ООН звинувачує армію Асада у розстрілі 82 цивільних

Вівторок, 13 грудня 2016, 14:24

В Офісі ООН з прав людини заявили, що отримали повідомлення про те, що сирійські урядові сили вбили щонайменше 82 мирних жителя, коли увійшли в останні райони східного Алеппо, що контролювалися сирійською опозицією.

Про це повідомив прес-секретар Офісу ООН з прав людини Руперт Колвілл, передає Associated Press.

Колвілл заявив про те, що згідно з даними, які вони отримали, урядові війська заходять в будинки і вбивають мирних жителів "на місці" на території, яку колись контролювала сирійська опозиція.

За його словами, 11 жінок та 13 дітей були серед тих, кого стратили у чотирьох кварталах східного Алеппо.

Колвілл повідомив, що Офіс ООН з прав людини отримав інформацію про вбивства напередодні пізно ввечері та додав, що невідомо точно, коли це сталося.

За даними  Al Jazeera, місцеві жителі заявляють, що урядові війська стратили десятки мирних жителів за можливі зв'язки з сирійською опозицією. Проте ця цифра поки що не може бути перевірена.

На фото, яке опубліковане сирійським офіційним інформагентством SANA, сирійські війська марширують по вулицях східного Алеппо  (12.12.2016)

Нагадаємо, сирійська урядова армія та союзники президента Сирії Башара Асада отримали контроль над усіма районами в Алеппо, які залишили військові сирійської опозиції внаслідок активних наступів, та близькі до повного контролю над містом.

Європейська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Сирія
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