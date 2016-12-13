Прокуратура передала в суд справу на мера Сіверськодонецька

Сіверськодонецького міського голову підозрюють у завданні збитків місцевому бюджету на суму більше 250 тис. гривень.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Луганської області.

"Сєверодонецькою місцевою прокуратурою до суду направлено обвинувальний акт стосовно Сєверодонецького міського голови, який вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) та ч. 2 ст. 366 (підроблення офіційного документу, що спричинило тяжкі наслідки) КК України", - йдеться в повідомленні.

У прокуратурі повідомили, що у 2012 році вказана особа, зловживаючи своїм службовим становищем, організувала надання бюджетних коштів на реконструкцію електромереж дошкільного навчального закладу, який не перебував у власності територіальної громади, що спричинило матеріальну шкоду на суму понад 250 тис. гривень.

"У 2013 році, з метою приховування раніше вчиненого злочину, міській голова за допомогою підлеглих осіб підробив рішення міськради про виключення означених електромереж з числа раніше переданих юридичній особі приватного права", - зазначили у відомстві.

Як відомо, в зазначений період мером Сіверськодонецька був чинний міський голова Валентин Казаков, який на момент обрання мером міста в 2010 році перебував у лавах Партії регіонів, а у 2015 році був переобраний як самовисуванець.