Юристи: НАЗК може стати інструментом для політичної розправи

НАЗК використовує подвійні стандарти, оцінюючи дії посадовців на ознаки адмінправопорушення.

До таких висновків прийшли юристи Коаліції "Декларації під контролем".

Юристи проаналізували два рішення Національного агентства з питань запобігання корупції - НАЗК по резонансних справах і прийшли до висновку, що в обох випадках Агентство не вжило всіх необхідних заходів для обгрунтованого твердження про наявність чи відсутність правопорушення.

Йдеться, зокрема, про перевірки відносно народного депутата Сергія Лещенка та міністра фінансів Олександра Данилюка.

Як відомо, 1 грудня співробітники НАЗК склали протокол про адміністративне правопорушення Лещенка через знижку від забудовника, яку він отримав при купівлі квартири. У НАЗК прийшли до висновку, що знижка є подарунком більшим за визначене обмеження.

При цьому юристи відзначають, що співробітники НАЗК у своїй позиції не навели докази та обгрунтування у підтвердження того, що ця знижка не була загальнодоступною.

Водночас НАЗК прийшло до висновку про відсутність порушень закону у діях Данилюка у зв’язку з інформацією про те що він суміщав державну посаду із посадою в приватних компаніях. У офіційній позиції НАЗК зазначено, що Данилюк легально здійснив передачу в управління іншій особі належних йому корпоративних прав у приватній компанії. При цьому незрозуміло, чи було надано агенству копію укладеного договору та чи була відповідна вимога взагалі.

"Аналіз цих двох справ дає змогу стверджувати про подвійні стандарти у підходах до перевірок на предмет наявності в діях публічних службовців ознак правопорушення", - наголошують юристи.

Коаліція закликає НАЗК виконувати свою роботу професійно і неупереджено, а також застерігає керівництво держави від спроб перетворити Агентство в орган розправи з політичними опонентами.