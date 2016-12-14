Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Юристи: НАЗК може стати інструментом для політичної розправи

Середа, 14 грудня 2016, 00:42

НАЗК використовує подвійні стандарти, оцінюючи дії посадовців на ознаки адмінправопорушення.

До таких висновків прийшли юристи Коаліції "Декларації під контролем".

Юристи проаналізували два рішення Національного агентства з питань запобігання корупції - НАЗК по резонансних справах і прийшли до висновку, що в обох випадках Агентство не вжило всіх необхідних заходів для обгрунтованого твердження про наявність чи відсутність правопорушення.

Йдеться, зокрема, про перевірки відносно народного депутата Сергія  Лещенка та міністра фінансів Олександра Данилюка.

Як відомо, 1 грудня співробітники НАЗК склали протокол про адміністративне правопорушення Лещенка через знижку від забудовника, яку він отримав при купівлі квартири. У НАЗК прийшли до висновку, що знижка є подарунком більшим за визначене обмеження.

При цьому юристи відзначають, що співробітники НАЗК у своїй позиції не навели докази та обгрунтування у підтвердження того, що ця знижка не була загальнодоступною.

Водночас НАЗК прийшло до висновку про відсутність порушень закону у діях Данилюка у зв’язку з інформацією про те що він суміщав державну посаду із посадою в приватних компаніях. У офіційній позиції НАЗК зазначено, що Данилюк легально здійснив передачу в управління іншій особі належних йому корпоративних прав у приватній компанії. При цьому незрозуміло, чи було надано агенству копію укладеного договору та чи була відповідна вимога взагалі.

"Аналіз цих двох справ дає змогу стверджувати про подвійні стандарти у підходах до перевірок на предмет наявності в діях публічних службовців ознак правопорушення", - наголошують юристи.

Коаліція закликає НАЗК виконувати свою роботу професійно і неупереджено, а також застерігає керівництво держави від спроб перетворити Агентство в орган розправи з політичними опонентами.

Теми: НАЗКЛещенко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

Усі новини...
НАЗК
НАЗК внесло до переліку міжнародних спонсорів війни виробника Domestos, Rexona, Dove
НАЗК вперше виключило компанію зі списку міжнародних спонсорів війни
У сім'ї начальника поліції київського Річпорту знайшли необгрунтовані 7 млн грн
Останні новини
18:40
Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"
18:36
Чоловік з каштановим волоссям: вчені "відновили" обличчя жертви розп’яття часів Римської імперії
18:32
Росіяни досі не забрали тіла жителів Голої Пристані загиблих через вибух на Каховській ГЕС
18:20
Україна втратила 19,3% посівних площ через війну — дослідження
18:10
У Зеленського зросла впевненість, що США нададуть допомогу Україні
17:58
Румунія отримає від ЄС понад 100 мільйонів євро на розширення портів для українського експорту
17:50
КолонкаДанілов: Україна – символ великих змін у формуванні світового балансу сил і впливу
17:48
ОП опублікував текст безпекової угоди між Україною і Британією: в ній 9 частин
17:43
В Україні створено інтерактивну карту спалахів африканської чуми свиней
17:41
Зеленський: Є кілька кандидатів на посаду посла України в Британії
Усі новини...
Реклама: