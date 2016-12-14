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Підозрюваному у вбивстві 3 активістів екс-беркутівцю призначили домашній арешт

Середа, 14 грудня 2016, 05:31
Підозрюваному у вбивстві 3 активістів екс-беркутівцю призначили домашній арешт

Печерський суд призначив колишньому співробітнику харківського "Беркуту" Олександру Бєлову запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Про це повідомляє Громадське.

‌Як заявив на засіданні прокурор департаменту спецрозслідувань Олександр Ковальчук, під час обшуків у Бєлова вилучили значну кількість боєприпасів.

‌Бєлова підозрюють у вбивстві трьох активістів Майдану 18 лютого 2014 року у Кріпосному провулку — Кіщука Володимира, Ігоря Сердюка та Сергія Шаповала, а також в пораненні ще близько 20 майданівців. 

Свідок обвинувачення підтвердив, що Бєлов стріляв у протестувальників.

Як повідомив під час засідання прокурор департаменту спецрозслідувань Олександр Ковальчук, один зі свідків за фото впізнав Олександра Бєлова, як людину, яка стріляла з того місця, з якого було вбито одного із активістів Сердюка.

"Бєлову буде пред'явлено ще одну підозру, після чого він може переховуватися", — додав Ковальчук.

‌Натомість, за словами адвоката, ризики втечі Бєлова зменшилися "з огляду на дані про особу та міцні соціальні зв'язки".

"Окрім того він відсторонений від посади, що значно знижує ризики того, що він може спотворити докази", — заявив адвокат Кореньков.

Раніше Київський апляційний суд випустив з-під варти Олександра Бєлова. Йому змінили запобіжний захід на домашній арешт, з 10 години вечора до 7 ранку. 

"Сторона обвинувачення створює умови таким чином, щоб не продовжити домашній арешт, а обрати тримання під вартою з тим, щоб чинити на нього тиск та отримати потрібні їм покази", — заявив під час засідання адвокат.

Також повідомляється, що суд продовжив домашній арешт екс-"беркутівцям" Войлокову і Мастезі, а також призначив особисте зобов'язання Хандрикіну.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЄвромайдансудБеркут
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