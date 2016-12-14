Порошенко про повернення скіфського золота: "Крим – наш"

Президент Петро Порошенко вважає, що рішення суду Амстердама повернути колекцію експонатів кримських музеїв Києву, а не окупованому Криму, означає визнання приналежності півострова до України.

Про це він написав у своєму твіттері, коментуючи рішення суду.

"Рішення окружного суду Амстердама означає, що не лише "скіфське золото" є українським. Крим теж є українським, Крим – наш, і крапка", – написав він.

Рішення окружного суду Амстердама означає, що не лише "скіфське золото" є українським. Крим теж є українським, Крим - наш, і крапка pic.twitter.com/N4EVjHB2Bj — Петро Порошенко (@poroshenko) December 14, 2016

Як відомо, колекція золота була вивезена на виставку "Крим: золото і секрети Чорного моря" в амстердамський музей Аллард Пірсона в лютому 2014 року. У колекції більше 2 тисяч експонатів загальною вартістю понад мільйон євро.

Попри рішення суду на користь України, скарби скіфів повернуться не одразу. Золото залишиться у музеї Алларда Пірсона ще на 3 місяці для апеляцій.

Олег Шанковський, УП