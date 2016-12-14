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Військовим РФ дозволили короткі контракти, щоб воювати за кордоном

Середа, 14 грудня 2016, 14:58

Держдума РФ прийняла в другому і відразу в третьому, остаточному читанні урядовий закон, що надає військовослужбовцям можливість укладати короткострокові контракти.

Про це повідомляє в середу російський "Інтерфакс".

У супровідних матеріалах до закону вказано, що "відповідна необхідність викликана зміною військово-політичної обстановки".

На думку творців закону, "це дозволить оперативно вирішувати короткострокові, але важливі завдання, пов'язані з участю в операціях з підтримання миру і боротьби з терористичними і екстремістськими організаціями".

Згідно з документом, будь-який, хто служить в армії за призовом, може укласти контракт за місяць до демобілізації і прослужити ще рік, щоб брати участь "в підтримці або відновленні міжнародного миру", – зазначає "Коммерсант".

Як відомо, Росія використовує кадрових військових для сприяння незаконним збройним формуванням на українському Донбасі і проводить військову операцію в Сирії.

Теми: Росія
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