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У чергах на кордоні з Польщею майже 1000 авто

Четвер, 15 грудня 2016, 00:42

У пунктах пропуску на кордоні з Польщею за станом на 22:00 14 грудня о чергах стоять 970 автомобілів.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України.

У ПП "Устилуг" стоять 320 машин, в ПП "Ягодин авто" - 280, в ПП "Шегині" - 140, в ПП "Рава-Руська" - 100, в ПП "Угринів" - 100, в ПП "Краковець" - 30.

У пунктах пропуску "Смільниця" і "Грушів" черг немає.

На кордоні з Угорщиною в ПП "Лужанка" стоять 15 авто, в інших пунктах пропуску на цьому напрямку черг не зафіксовано.

На кордоні з Молдовою, Румунією і Словаччиною автомобільних черг немає.

Теми: Польща
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