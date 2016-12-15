У чергах на кордоні з Польщею майже 1000 авто
Четвер, 15 грудня 2016, 00:42
У пунктах пропуску на кордоні з Польщею за станом на 22:00 14 грудня о чергах стоять 970 автомобілів.
Про це повідомляє Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України.
У ПП "Устилуг" стоять 320 машин, в ПП "Ягодин авто" - 280, в ПП "Шегині" - 140, в ПП "Рава-Руська" - 100, в ПП "Угринів" - 100, в ПП "Краковець" - 30.
У пунктах пропуску "Смільниця" і "Грушів" черг немає.
На кордоні з Угорщиною в ПП "Лужанка" стоять 15 авто, в інших пунктах пропуску на цьому напрямку черг не зафіксовано.
На кордоні з Молдовою, Румунією і Словаччиною автомобільних черг немає.