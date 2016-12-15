Суд у справі антимайданівця "Топаза" перенесли на 22 грудня

Засідання Київського районного суду Харкова у справі антимайданівця Гната Кромського на прізвисько "Топаз", призначене на середу, не відбулося.

Про це повідомили в прес-службі прокуратури Харківської області в середу, передає "Інтерфакс-Україна".

"Засідання не відбулося. Не прийшли потерпілі. Засідання перенесли на 22 грудня", - йдеться в повідомленні.

"Топаза" затримали 28 березня 2014 року в рамках кримінальної справи за фактом штурму Харківської ОДА. Його звинувачують за статтею "Масові заворушення", "Незаконне заволодіння транспортним засобом", "Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України" - з санкцією до 15 років в'язниці.

Гнат Кромський у лютому 2014 року був охоронцем Антимайдана в Маріїнському парку в Києві з позивним "Топаз". У мережі розміщено його звернення до Путіна з проханням ввести війська в Україну "для захисту громадян".

7 квітня 2014 року Кромський втік з-під домашнього арешту.

25 квітня 2014 року співробітники Служби безпеки України затримали Кромського під час зустрічі з журналістами російського телеканалу LifeNews.

26 квітня 2014 року Київський районний суд Харкова ухвалив рішення про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави до 28 травня. Пізніше терміни утримання під вартою неодноразово продовжувалися.