АТО: 18 обстрілів, бойовики били по населених пунктах

За минулу добу бойовики 18 разів відкривали вогонь по позиціях українських сил в зоні проведення АТО.

Про це прес-центр штабу АТО повідомляє на сторінці в Facebook.

На Маріупольському напрямку з мінометів різних калібрів сепаратисти вели вогонь по українських позиціях в районі Красногорівки, Лебединського та Широкиного. Новотроїцьке і Водяне обстріляли з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. По Красногорівці і Новотроїцькому вогонь вів снайпер.

На Луганському напрямку бойовики з мінометів обстрілювали Кримське і Троїцьке. З гранатометів різних систем - Попасну, Лопаскіне, а також Станицю Луганську.

На Донецькому напрямку з мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів сепаратисти обстрілювали Авдіївку. По Луганському, крім великокаліберних кулеметів, вогонь вів снайпер.

Двічі бойовики обстрілювали населені пункти: зі стрілецької зброї - Майорськ, а з мінометів, зенітних установок і великокаліберних кулеметів - Кримське.