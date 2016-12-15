Сили АТО не зазнали втрат за добу, але загинув цивільний – штаб

За добу в зоні проведення антитерористичної операції військові не постраждали, загинув 1 цивільний і ще один отримав поранення.

Про це на традиційному брифінгу у четвер повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

"За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув і не зазнав поранення. Водночас через збройну провокацію бойовиків загинув 1 цивільний та ще один отримав поранення", – сказав полковник.

За словами Мотузяника, загалом у зоні АТО спостерігається тенденція до певної деескалації, однак ворог не полишає спроб спровокувати вогонь у відповідь.

Валентина Романенко, УП