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Жодного "представництва ДНР" в Італії немає - посол

Четвер, 15 грудня 2016, 13:33

У самопроголошеній "Донецькій народній республіці" стверджують, що відкрили 14 грудня своє представництво в італійському місті Турин.

Дану інформацію підтверджує італійська команда проекту Stopfake.org, що займається спростуванням неправдивої інформації про події в Україні. В Stopfake наголошують, що дана інформація не є фейком.

"Ми дізналися, що 14 грудня, о 18.30, у приміщенні Комітету "Фонду Магеллан" у Турині, відбудеться відкриття представництва центру в Італії Донецької Народної Республіки", - повідомило у вівторок Stopfake.org.

У свою чергу посол України в Італії  Євген Перелигін в коментарі ЛІГА.net. зазначив, що шоу з відкриттям "представництва ДНР" у Турині - провокація проросійських сил.

"Станом на сьогодні жодного "представництва ДНР" або іншої фейкової республіки на території Італії не зареєстровано", - заявив він.

За словами дипломата, те, що сталося вчора в Турині - "спроба декількох окремих членів некомерційного фонду Магеллан взяти на себе функції представляти інтереси сепаратистів з Донбасу".

В ефірі 112 каналу Перелигін підтвердив, що серед ініціаторов даної акції - місцеві політики Мауріціо Марроне (організація "Брати Італії") та  Елізео Бертолазі 

"Це провокація окремих громадян Італії. Прізвища двох з них (Марроне і Бертолазі) нам відомі, в 2015-2016 роках вони неодноразово здійснювали приватні поїздки на територію, окуповану ЄДНР". Україна ввела проти них санкції, їм заборонений в’їзд в України", - наголосив посол. 

Європейська правда

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