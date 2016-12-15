Європарламент знову переніс український безвіз, тепер – на квітень

Європейський парламент оприлюднив нову індикативну дату розгляду питання про безвізовий режим для України.

Така інформація міститься в реєстраційній картці законопроекту на сайті ЄП.

За оновленою інформацією, українське питання буде поставлене на голосування 3 квітня.

За оновленим планом, це питання буде розглянуте в пленарному залі 3 квітня. Кілька днів тому Європарламент вже переносив прогнозну дату розгляду українського безвізу з 18 січня на 1 лютого. Тоді це пояснювали процедурними питаннями.

Примітно, що розгляд законодавчої ініціативи щодо скасування віз для Грузії відбудеться раніше, 2 лютого.

Як повідомляла "Європейська правда", згодом розгляд безвізового режиму для України та Грузії знову може бути об'єднаний в один пакет - саме такий план передбачений рішенням країн-членів.

За даними деяких джерел, ЄС хоче використати процедурні важелі, щоби перенести запуск безвізового режиму на період після президентських виборів у Франції, які відбудуться в квітні та травні 2017 року.

Детальніше про це - в статті "#колибезвіз: внутрішні документи ЄС щодо України та Грузії".

Про процедуру призупинення безвізу читайте в публікації "Безвізовий запобіжник ЄС: Брюссель збільшує ціну розвороту реформ в Україні".

Європейська правда